Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला: विश्व फूड इंडिया 2025 में हिमाचली उत्पादों की धूम, हिमालयन हनी के साथ-साथ एप्पल जूस और लाल चावल को मिली सराहना

    By Yadvinder Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 08:55 PM (IST)

    नई दिल्ली में आयोजित विश्व फूड इंडिया 2025 में हिमाचली उत्पादों की मांग रही जिसमें हिमालयन हनी एप्पल जूस और लाल चावल शामिल थे। हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आयोजन में 1700 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया जिससे हिमाचल प्रदेश को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। हिमाचल का लक्ष्य नवाचार के साथ किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विश्व फूड इंडिया 2025 में हिमाचल के उत्पादों का जलवा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित विश्व फूड इंडिया 2025 में हिमाचली उत्पादों का जलवा रहा।हिमालयन हनी एवं एप्पल जूस, लाल चावल सहित कई अन्य उत्पादों की मांग रही। हिमाचल प्रदेश के उद्यान विभाग ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह आयोजन 25 से 28 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। चौथे संस्करण तक पहुँच चुके इस मेगा आयोजन ने वैश्विक हितधारकों को एक मंच पर लाकर भारत को खाद्य नवाचार, निवेश और स्थिरता का केंद्र बनाने का अवसर दिया।

    1700 से अधिक प्रदर्शकों, 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 100 से अधिक देशों से आए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश को अपने प्रीमियम उद्यान उत्पादों और मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रस्तुत करने का उच्च-स्तरीय अवसर मिला। उद्यान निदेशक विनय सिंह ने कहा हिमाचल का दृष्टिकोण परंपरा और नवाचार को जोड़कर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना और विश्व-स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराना है।

    हिमाचल प्रदेश की प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण

    हिमाचल प्रदेश मंडप में राज्य की विशिष्ट और उच्च-गुणवत्ता वाली उपज प्रदर्शित की गई, जो पोषण एवं लंबे शेल्फ-लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख उत्पाद:

    हिमालयन हनी एवं एप्पल जूस – उद्यान विभाग

    सेब – रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस (शल्खर, किन्नौर); रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, रॉयल गाला, ग्रैनी स्मिथ (अनिता ऑर्चर्ड, शेलादेश, नेचुरल फार्मिंग)

    पर्सिमोन (फूयू) – फुंगानी फार्म, श्री विशाल ठाकुर, कुल्लू

    अनार एवं मीठा संतरा – एचपीशिवा क्लस्टर, बिलासपुर

    ड्रैगन फ्रूट – फ्रंट लाइन डेमो ऑर्चर्ड, कांगड़ा

    कीवी – डॉ. करण ठाकुर फार्म, दरोकिधार, सोलन

    विदेशी शिमला मिर्च (लाल एवं पीली) – राजगढ़, सिरमौर

    लाल चावल – पेजा क्षेत्र