हिमाचल में बढ़ेगी ठंड, तीन नवंबर की रात से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, किस दिन होगी बारिश और बर्फबारी?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदलने वाला है। तीन नवंबर से वर्षा और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने तीन नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। हालांकि तीन नवंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है।



चार नवंबर को जहां मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम साफ रहेगा, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा व हिमपात की संभावना है।

पांच नवंबर को प्रदेशभर में वर्षा की संभावना पांच नवंबर को प्रदेशभर में वर्षा व हिमपात की संभावना है। इस दौरान लाहुल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊंचे इलाकों में हिमपात हो सकता है। इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। छह नवंबर से मौसम साफ रहने की उम्मीद है।