Himachal Weather: हिमाचल में बाढ़ को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों में आज होगी भारी बारिश

शिमला, राज्य ब्यूरो: मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पांच जिलों चंबा, कांगड़ा, मंढी, हमीरपुर व बिलासपुर में भारी वर्षा और बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि ऊना, शिमला, सोलन व सिरमौर के लिए भारी वर्षा का आरेंज व बाकी स्थानों के लिए येलो अलट जारी किया गया है। आफत की बरसात के साथ पर्यटन कारोबार हुआ कम प्रदेश में मानसून की आफत की बारिश जगह-जगह भूस्खलन व बाढ़ के बीच पर्यटन कारोबार लगभग समाप्त हो गया है। मौसम विभाग के रेड और आरेंज अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों ने होटलों की बुकिंग रद्द करवाई है। ऐसे में होटलों में आक्यूपेंसी 40 प्रतिशत से भी कम हो गई है। एक सप्ताह पूर्व सौ प्रतिशत आक्यपेंसी के साथ होटल चल रहे थे। एक साथ दो छुट्टियों के बावजूद पर्यटकों की संख्या बढ़ने की अपेक्षा ओर कम हो गई है। अब पर्यटन सीजन समाप्त हो गया है और ऐसे में अब कुछ-कुछ अंतराल पर मौसम के साफ होने और वीकएंड पर कुछ पर्यटक ही प्रदेश में आएंगे। गर्मियों के सीजन में पर्यटन कारोबार इस बार बहुत बेहतर रहा और होटल काराेबारियों के साथ इन्यों के लिए बहुत लाभदायक रहा है। मानसून के रफ्तार पकड़ने से पर्यटन कारोबार पर असर हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश में कई स्थानों पर भू स्खलन और बहुत अधिक वर्षा ने घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। पर्यटकाें व आम लोगों के लिए एडवाइजरी नदियों व खड्डों के आस पास न जाएं अचानक से पानी बढ़ रहा है।

आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें।

बर्फीले क्षेत्रों में एवलांच आ सकते हैं सतर्क रहें।

भूस्खलन से बचाव और सुरक्षित रहने के लिए कहा है।

सचेत ऐप का इस्तेमाल करने को कहा है जो सतर्क करने के साथ जानकारी भी देगा।

