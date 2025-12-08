Language
    Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में 14 दिसंबर तक मौसम साफ, जानें बारिश और बर्फबारी के लिए क्या है अपडेट

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:56 AM (IST)

    मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। प ...और पढ़ें

    मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने 14 दिसंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि आगामी तीन दिन मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    बिलासपुर में सुबह कोहरे के कारण दृश्यता 100 मीटर रही। हिमाचल में रविवार सुबह अधिकतर स्थानों पर बादल थे। उसके बाद दिनभर धूप रही।

    प्रदेश में पांच और सात दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान था, लेकिन इसके कमजोर रहने और खिली धूप से सभी को मायूसी हाथ लगी। बागबान व किसान हिमपात और वर्षा का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर्यटकों को भी हिमपात की उम्मीद है।

    शनिवार को सबसे ठंडी रात कुकुमसेरी में दर्ज की गई, यहां पर न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि लाहुल स्पीति के ताबो में तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ -2.7 डिग्री दर्ज किया गया।

    मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया जा रहा है और वहां का तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट आई है।

    प्रदेश में धूप और बादलों के बीच रविवार को अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई।

    अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि भरमौर में 4.2, कल्पा में 3.4, बजौरा में 3.2, नारकंडा में तीन, ताबो में 2.6, शिमला, मनाली और सुंदरनगर में दो डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई। कुकुमसेरी में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बजौरा में 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

     

    स्थान न्यूनतम (°C) अधिकतम (°C)
    शिमला 8.5 17.0
    सुंदरनगर 3.1 22.4
    भुंतर 3.6 22.8
    कल्पा 0.4 15.3
    धर्मशाला 7.8 23.0
    ऊना 5.6 24.4
    नाहन 10.0 20.0
    ताबो -2.7 9.0
    सोलन 3.2 24.5