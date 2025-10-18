Himachal Weather: दिन की धूप फिर से छुड़ाने लगी पसीना, सुबह-शाम में बढ़ी ठंड; दीपावली पर कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम?

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में दिन में पांच दिन से पड़ रही तेज धूप से लोगों को एक बार फिर से गर्मी का अहसास होने लगा है। इससे लोगों का पसीना छूट रहा है। मैदानों के साथ पहाड़ों पर भी दिन में धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है, जबकि सुबह और शाम ठंड पड़ रही है। अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटों के दौरान कोई विशेष बदलाव नहीं आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य एक से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। केलंग में सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है।