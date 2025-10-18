Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Himachal Weather: दिन की धूप फिर से छुड़ाने लगी पसीना, सुबह-शाम में बढ़ी ठंड; दीपावली पर कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:02 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में पांच दिनों से लगातार धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है। मैदानों और पहाड़ों पर दिन में धूप में बैठना मुश्किल है, जबकि सुबह-शाम ठंडक है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में और वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली पर कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में दिन में पांच दिन से पड़ रही तेज धूप से लोगों को एक बार फिर से गर्मी का अहसास होने लगा है। इससे लोगों का पसीना छूट रहा है। मैदानों के साथ पहाड़ों पर भी दिन में धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है, जबकि सुबह और शाम ठंड पड़ रही है। अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटों के दौरान कोई विशेष बदलाव नहीं आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य एक से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। केलंग में सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है।

    न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मंडी में 2.7, सोलन में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जबकि अन्य स्थानों पर एक डिग्री की आई है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है।

     