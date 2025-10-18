Himachal Weather: दिन की धूप फिर से छुड़ाने लगी पसीना, सुबह-शाम में बढ़ी ठंड; दीपावली पर कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम?
हिमाचल प्रदेश में पांच दिनों से लगातार धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है। मैदानों और पहाड़ों पर दिन में धूप में बैठना मुश्किल है, जबकि सुबह-शाम ठंडक है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, जिससे तापमान में और वृद्धि हो सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में दिन में पांच दिन से पड़ रही तेज धूप से लोगों को एक बार फिर से गर्मी का अहसास होने लगा है। इससे लोगों का पसीना छूट रहा है। मैदानों के साथ पहाड़ों पर भी दिन में धूप में बैठना मुश्किल हो रहा है, जबकि सुबह और शाम ठंड पड़ रही है। अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटों के दौरान कोई विशेष बदलाव नहीं आया है।
हालांकि अधिकतम तापमान सामान्य एक से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। केलंग में सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि का अनुमान है।
न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मंडी में 2.7, सोलन में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जबकि अन्य स्थानों पर एक डिग्री की आई है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।