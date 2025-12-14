Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal Weather: लाहुल-स्पीति से कांगड़ा तक बर्फबारी का अलर्ट, जानें शिमला में कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:03 AM (IST)

    लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू व कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। कुछ स्थानों पर बादल छाए रहे ...और पढ़ें

    Hero Image

    लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू व कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात और वर्षा की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, शिमला। लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू व कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात और वर्षा की संभावना है। ऐसे में तापमान में गिरावट आ सकती है। कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे।

    शिमला में 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 

    ऊना में 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 

    कांगड़ा में 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें