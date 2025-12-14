Himachal Weather: लाहुल-स्पीति से कांगड़ा तक बर्फबारी का अलर्ट, जानें शिमला में कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, शिमला। लाहुल स्पीति, चंबा, कुल्लू व कांगड़ा की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात और वर्षा की संभावना है। ऐसे में तापमान में गिरावट आ सकती है। कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे।

शिमला में 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऊना में 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

कांगड़ा में 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 15 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।