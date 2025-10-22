Himachal Weather: शिमला में बादलों और हवाओं से तापमान में गिरावट, आने वाले दिनों में मौसम में होगा बदलाव

राज्य ब्यूरो,शिमला। प्रदेश में अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कुकुमेसरी में 4.2, भरमौर में 3.6, हमीरपुर में 3.3 डिग्री की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। दिन में तेज गर्मी जबकि सुबह और शाम की ठंड बढ़ने लगी है।