हिमाचल में लाहौल-स्पीति और केलंग सबसे ठंडा, पढ़ें एक नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में पहली नवंबर तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं भी वर्षा व हिमपात की संभावना नहीं जताई है। इस दौरान दिन में धूप खिलने से तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है, लेकिन रात को तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे रातें ठंडी बनी रहेंगी।

हालांकि रात का तापमान गिरने से ठंडक बनी रही। प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले 0.1 डिग्री की गिरावट देखी गई । जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। लाहुल स्पीति जिले के मुख्यालय केलंग में न्यूनतम तापमान सबसे कम 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसी जिला के ताबो में एक और कुकुमसेरी में 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन क्षेत्रों में ठंडक का प्रभाव अधिक बना