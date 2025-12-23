Himachal Weather: शुष्क मौसम ने बढ़ाई टेंशन, शिमला से कांगड़ा तक ठंड का प्रकोप; जानें कैसा है मौसम

जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं रहने से शुष्क मौसम यथावत बना हुआ है। अब न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की कमी आने की संभावना व्यक्त की गई है।



शिमला में 23 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 24 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।