Himachal Weather News: बिलासपुर-मंडी में घने कोहरे की चेतावनी, मौसम साफ रहने के बावजूद तापमान में आएगी गिरावट
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम साफ रहने के बावजूद तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान होने बावजूद तापमान में गिरावट आएगी।
30 नवंबर को शिमला का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 01 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा
30 नवंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 01 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा
30 नवंबर को कांगड़ा का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 01 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आर्द्रता 45 रहेगी।
