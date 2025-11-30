Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal Weather News: बिलासपुर-मंडी में घने कोहरे की चेतावनी, मौसम साफ रहने के बावजूद तापमान में आएगी गिरावट

    By Yadvinder Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:05 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। मौसम साफ रहने के बावजूद तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बिलासपुर और मंडी में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान होने बावजूद तापमान में गिरावट आएगी।

    30 नवंबर को शिमला का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 01 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा

    30 नवंबर को ऊना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 01 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा

    30 नवंबर को कांगड़ा का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 01 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आर्द्रता 45 रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें