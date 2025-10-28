Himachal Weather: चक्रवात मोंथा का हिमाचल पर कैसा रहेगा प्रभाव? जानें अगले दो दिनों का मौसम अपडेट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चक्रवात मोंथा का कोई प्रभाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में तापमान यथावत रहने व दो नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम के बावजूद रातें लगातार ठंडी होती जा रही हैं। शिमला से अधिक ठंडी रातें मैदानी क्षेत्र ऊना और सुंदरनगर में दर्ज की जा रही हैं।

शिमला में सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऊना में 10.8 डिग्री सेल्सियस और सुंदरनगर में 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा। सोलन का तापमान 9.5 डिग्री तक लुढ़क गया। सोमवार को प्रदेशभर में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही, लेकिन रात को तापमान कई स्थानों पर लुढ़क गया।