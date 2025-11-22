Himachal Weather: हिमाचल में सुबह-शाम हाड़ कंपाने वाली ठंड, रोहतांग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में लगातार शुष्क ठंड बढ़ रही है। इस कारण जुकाम, बुखार व खांसी के मामलों में एक सप्ताह से वृद्धि हुई है। सुबह और शाम हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। इन दिनों मैदानों के साथ पहाड़ों में ठंड के तेवर कड़े हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम साफ होने और धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ताबो का न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ -4.6, कुकुमसेरी में -2.8 व केलंग में -2.1 दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 28 नवंबर तक मौसम के साफ रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर धुंध छा सकती है। बिलासपुर व सुंदरनगर में धुंध छाने से यातायात पर असर पड़ा।

रोहतांग में बर्फबारी से गुलजार हुई वादियां जहां एक ओर निचले इलाकों में बर्फबारी का दौर अभी जारी नहीं हुआ है। वहीं, रोहतांग और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का क्रम जारी है। रोहतांग में पर्यटक स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ और चोटियां बर्फ से सफेद होतीं नजर आ रही हैं। हालांकि, रोहतांग मार्ग 30 तारीख से बंद हो जाएगा। बता दें कि मनाली-लेह राजमार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।