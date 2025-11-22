Language
    Himachal Weather: हिमाचल में सुबह-शाम हाड़ कंपाने वाली ठंड, रोहतांग में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:16 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे जुकाम और खांसी के मामले बढ़ रहे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, और मौसम विभाग ने 28 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। रोहतांग में बर्फबारी का पर्यटक आनंद ले रहे हैं, हालांकि दर्रा 30 नवंबर से बंद हो जाएगा। मनाली-लेह राजमार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

    रोहतांग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते पर्यटक (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में लगातार शुष्क ठंड बढ़ रही है। इस कारण जुकाम, बुखार व खांसी के मामलों में एक सप्ताह से वृद्धि हुई है। सुबह और शाम हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। इन दिनों मैदानों के साथ पहाड़ों में ठंड के तेवर कड़े हो गए हैं।

    मौसम साफ होने और धूप खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ताबो का न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ -4.6, कुकुमसेरी में -2.8 व केलंग में -2.1 दर्ज किया गया है।

    मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 28 नवंबर तक मौसम के साफ रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर धुंध छा सकती है। बिलासपुर व सुंदरनगर में धुंध छाने से यातायात पर असर पड़ा।

    रोहतांग में बर्फबारी से गुलजार हुई वादियां

    जहां एक ओर निचले इलाकों में बर्फबारी का दौर अभी जारी नहीं हुआ है। वहीं, रोहतांग और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का क्रम जारी है। रोहतांग में पर्यटक स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ और चोटियां बर्फ से सफेद होतीं नजर आ रही हैं। हालांकि, रोहतांग मार्ग 30 तारीख से बंद हो जाएगा। बता दें कि मनाली-लेह राजमार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

    चीन व पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले देश के प्रहरियों तक पहुंचने के लिए यह सुरक्षित मार्ग है। वहीं जिला प्रशासन कुल्लू ने रोहतांग दर्रा को 30 नवंबर तक पर्यटकों के लिए खुला रखने का निर्णय लिया है। हालांकि बीआरओ के कार्य के चलते 25 व 26 नवंबर को रोहतांग दर्रा वाहनों के लिए बंद रहेगा।

     
     