    Himachal Weather: हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, जानें कुल्लू-शिमला में कैसा रहेगा मौसम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    लाहुल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी व शिमला जिले में ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने की संभावना है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। ...और पढ़ें

    लाहुल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी व शिमला जिले में ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने की संभावना है (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। लाहुल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी व शिमला जिले में ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है। प्रदेश के कुछेक स्थानों पर वर्षा का अनुमान है।

    शिमला में 21 दिसंबर को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    ऊना में 21 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

    कागड़ा में 21 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 22 दिसंबर को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

