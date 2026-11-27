राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मौजूदा एवं भविष्य के जल संसाधनों और जल परियोजनाओं और अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं से उपलब्ध (सरप्लस रॉ-वाटर) के मूल्यांकन, दरों के निर्धारण व समय समय पर उनमें संशोधन के लिए एक समान राज्य नीति को स्वीकृति प्रदान की है।

इस नीति का उद्देश्य राज्य के जल संसाधनों का पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से तर्कसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा करना है। इसके तहत प्रदेश की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरांत, जहां भी आवश्यकता होगी, पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को उपलब्ध करवाए जाने वाले अतिरिक्त जल की दरें निर्धारित करने के लिए एक समान व्यवस्था लागू की जाएगी।

यह नीति प्रदेश के भीतर घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जल पर लागू नहीं होगी। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में यह निर्णय विशेष महत्व रखता है। हिमाचल को मिला 3.154 प्रतिशत हिस्सा इस परियोजना के तहत हिमाचल को बांध के कुल लाइव स्टोरेज का 3.154 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है, जो लगभग 42 मिलियन घन मीटर के बराबर है। इसके अतिरिक्त, ऊपरी यमुना बेसिन के राज्यों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत भी हिमाचल को यमुना नदी के जल में हिस्सा आवंटित है। इस समझौते में बेसिन के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लखवाड़, किशाऊ और रेणुका जी बांध परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। नीति के तहत अतिरिक्त जल के मूल्यांकन एवं आपूर्ति के लिए प्रारंभिक आधार दर 100 रुपये प्रति 1,000 घन फुट निर्धारित की गई है। इन दरों में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समय समय पर संशोधन किया जाएगा, ताकि प्रचलित मूल्य स्तर में होने वाले बदलावों के अनुरूप जल का आर्थिक मूल्य सुरक्षित रखा जा सके।

हिमाचल के हितों को मिलेगी प्राथमिकता यह नीति हिमाचल की उन सभी मौजूदा एवं भविष्य की परियोजनाओं पर लागू होगी, जिनसे अन्य राज्यों अथवा पात्र एजेंसियों को अतिरिक्त जल की आपूर्ति की जाती है। इसके माध्यम से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना और प्रस्तावित रेणुका जी बांध परियोजना सहित अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय एवं जल भंडारण परियोजनाओं के लिए एक मानकीकृत मूल्य निर्धारण व्यवस्था स्थापित होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जल संसाधनों के आवंटन एवं आपूर्ति में हिमाचल की आवश्यकताओं और हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता मिले। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उनके समुचित आर्थिक प्रतिफल को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल हिमाचल की प्राकृतिक संपत्तियों में से एक: सीएम सुक्खू उन्होंने कहा कि जल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियों में से एक है और अन्य राज्यों अथवा एजेंसियों को अधिशेष जल की आपूर्ति के लिए कोई भी व्यवस्था करते समय उसके वास्तविक आर्थिक मूल्य को उचित महत्व दिया जाना आवश्यक है।