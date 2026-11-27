राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) लाने के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी (मंत्रिमंडलीय उप-समिति) का पुनर्गठन कर दिया है।

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गठित इस आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की कमान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौंपी गई है, जो इसके अध्यक्ष होंगे।

प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (गोपनीय एवं कैबिनेट शाखा) की ओर से 17 नवंबर 2026 को इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी की गई है।

मुख्य सचिव के आदेश से जारी अधिसूचना के तहत 12 मई 2023 को जारी पिछली अधिसूचना को निरस्त करते हुए समिति का नया स्वरूप तय किया गया है।

समिति में सरकार के छह दिग्गज मंत्री शामिल

पुनर्गठित कैबिनेट सब-कमेटी में उपमुख्यमंत्री के अलावा राज्य मंत्रिमंडल के छह वरिष्ठ मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

वहीं, प्रशासनिक स्तर पर वित्तीय दस्तावेजों के समन्वय के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सब-कमेटी का स्वरूप इस प्रकार है।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और सदस्यों में हर्षवर्धन चौहान (उद्योग मंत्री) जगत सिंह नेगी (राजस्व मंत्री), रोहित ठाकुर (शिक्षा मंत्री), अनिरुद्ध सिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री), विक्रमादित्य सिंह (लोक निर्माण मंत्री), राजेश धर्माणी (नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री), सचिव वित्त मैबिनेट सब-कमेटी के सचिव हैं।