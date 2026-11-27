हंसराज सैनी, मंडी। सरकाघाट की छात्रा सिया की हत्या की दोषी विकास पटियाल की सजा पर शुक्रवार को होने वाला फैसला एक बार फिर टल गया है।

दोषी की स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार न होने और वर्तमान में एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन होने की कारण अब आज सजा की बिंदु पर सुनवाई नहीं हो सकेगी।

न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाने से पूर्व अभियोजन विभाग से उसके शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ (फिट) होने की मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी।

कानूनन सजा सुनाए जाने की समय दोषी का न्यायालय की समक्ष उपस्थित रहना और दिमागी व शारीरिक रूप से सुनवाई को समझने की स्थिति में होना आवश्यक होता है।

लेकिन चिकित्सकीय रिपोर्ट की अनुसार विकास पटियाल अभी भी उपचार की दौर से गुजर रहा है और वह यात्रा करने या अदालत की कार्यवाही में शामिल होने की स्थिति में नहीं है।

अभियोजन पक्ष ने दस दिनों का समय मांगा

मेडिकल रिपोर्ट पेश करने के लिए पिछली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 दिन का समय मांगा था। पिछली सुनवाई की दौरान भी विकास पटियाल की तबीयत खराब होने की कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया जा सका था।