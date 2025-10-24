हिमाचल में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में लापरवाही बरतने पर एक्शन, EC ने 9 कर्मचारी किए सस्पेंड, क्या है मामला?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर तैयार की जा रही मतदाता सूची के प्रारूप में लापरवाही बरतने पर नौ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

दो बीडीओ को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। निलंबित कर्मचारियों में पंचायत निरीक्षक, उपनिरीक्षक व पांच पंचायत सचिव शामिल हैं। निलंबित कर्मचारी जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एचएएस अधिकारी बीडीओ भरमौर अभिषेक मित्तल (वर्तमान में ऊना के एसडीएम) व बीडीओ निहरी मंडी मनमोहन शर्मा से जवाब मांगा है।

जवाब आने के बाद निर्वाचन आयोग इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगा। इस संबंध में एडीएम भरमौर और एसडीएम सुंदरनगर से छह नवंबर तक जांच रिपोर्ट मांगी है। सभी पर आरोप है कि इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के एक माह पहले के आदेश का पालन नहीं किया। इन्होंने ग्रामसभा की बैठक में 2022 की मतदाता सूची का प्रारूप रख दिया, जबकि राज्य निर्वाचन विभाग के नई मतदाता सूची के प्रारूप को 20 से 26 सितंबर के बीच आयोजित ग्रामसभा की बैठक में रखा जाना था।





