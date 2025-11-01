हिमाचल पर्यटन निगम के 51 होटलों में 20 दिसंबर तक मिलेगी बड़ी छूट, HPTDC ने विंटर डिस्काउंट का किया एलान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने सर्दियों के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। निगम के चयनित होटलों में पहली नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक विशेष विंटर डिस्काउंट उपलब्ध होगा। इस अवधि में पर्यटकों को कमरों के किराये पर 20 से 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

51 होटल में मिलेगी छूट एचपीटीडीसी के महाप्रबंधक अनिल तनेजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट राज्य के लगभग 51 होटल यूनिट्स में लागू रहेगी। यह निर्णय वर्तमान ऑक्यूपेंसी और पर्यटन आगमन को देखते हुए लिया गया है, ताकि सर्दियों में अधिक से अधिक सैलानी राज्य का रुख करें।

इन होटलों में 40 प्रतिशत तक की छूट छूट की सूची में चायल पैलेस होटल, कसौली का होटल न्यू रास कामन, फागू का होटल एपल ब्लासम, डलहौजी का होटल मणिमहेश और मनाली के लाग हट्स में 40 प्रतिशत की अधिकतम छूट दी जाएगी।

धौलाधार में 30 प्रतिशत डिस्काउंट इसके अलावा, बिलासपुर के लेक व्यू, धर्मशाला के होटल धौलाधार, नालदेहरा के गोल्फ ग्लेड, और पांवटा साहिब के होटल यमुना में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इन होटलों में 20 से 25 प्रतिशत छूट शिमला के होटल हालीडे होम और रेणुकाजी के होटल रेणुका में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य इकाइयों जैसे होटल हमीर, द सुकेत सुंदरनगर, होटल चांशल रोहड़ू, होटल नूरपुर और होटल पीटरहाफ शिमला में 20 प्रतिशत की छूट लागू रहेगी।