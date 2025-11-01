हिमाचल पर्यटन निगम के 51 होटलों में 20 दिसंबर तक मिलेगी बड़ी छूट, HPTDC ने विंटर डिस्काउंट का किया एलान
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 20 दिसंबर तक अपने 51 होटलों में भारी छूट की घोषणा की है। इस विंटर डिस्काउंट योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे पर्यटकों को हिमाचल की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। यह योजना हिमाचल घूमने के इच्छुक पर्यटकों के लिए एक सुनहरा अवसर है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने सर्दियों के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। निगम के चयनित होटलों में पहली नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक विशेष विंटर डिस्काउंट उपलब्ध होगा। इस अवधि में पर्यटकों को कमरों के किराये पर 20 से 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
51 होटल में मिलेगी छूट
एचपीटीडीसी के महाप्रबंधक अनिल तनेजा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट राज्य के लगभग 51 होटल यूनिट्स में लागू रहेगी। यह निर्णय वर्तमान ऑक्यूपेंसी और पर्यटन आगमन को देखते हुए लिया गया है, ताकि सर्दियों में अधिक से अधिक सैलानी राज्य का रुख करें।
इन होटलों में 40 प्रतिशत तक की छूट
छूट की सूची में चायल पैलेस होटल, कसौली का होटल न्यू रास कामन, फागू का होटल एपल ब्लासम, डलहौजी का होटल मणिमहेश और मनाली के लाग हट्स में 40 प्रतिशत की अधिकतम छूट दी जाएगी।
धौलाधार में 30 प्रतिशत डिस्काउंट
इसके अलावा, बिलासपुर के लेक व्यू, धर्मशाला के होटल धौलाधार, नालदेहरा के गोल्फ ग्लेड, और पांवटा साहिब के होटल यमुना में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इन होटलों में 20 से 25 प्रतिशत छूट
शिमला के होटल हालीडे होम और रेणुकाजी के होटल रेणुका में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि अन्य इकाइयों जैसे होटल हमीर, द सुकेत सुंदरनगर, होटल चांशल रोहड़ू, होटल नूरपुर और होटल पीटरहाफ शिमला में 20 प्रतिशत की छूट लागू रहेगी।
इन होटलों में तय अवधि में नहीं मिलेगा ऑफर
रेणुका मेला (पहली से पांच नवंबर 2025) और लवी मेला, रामपुर (11 से 15 नवंबर 2025) के दौरान होटल रेणुका और बुशैहर रिजेंसी में कोई छूट नहीं दी जाएगी। एचपीटीडीसी ने अपने सभी प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अवधि में निगम के होटलों का अधिकतम प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक पर्यटक हिमाचल के पर्यटन स्थलों में ठहरने का लाभ उठा सकें।
