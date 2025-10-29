हिमाचल में अध्यापकों के पदोन्नति आदेश की याचिका पर क्यों टली सुनवाई? 592 प्रवक्ता को मिला है डिमोट करने का नोटिस

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पात्र टीजीटी अध्यापकों के पदोन्नति आदेश जारी करने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई 18 नवंबर के लिए टल गई है। इस याचिका के तहत दिए आदेशों की अनुपालना करते समय लगभग 592 प्रवक्ताओं की पदोन्नतियों पर प्रभाव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें पूछा है कि क्यों न उन्हें डिमोट किया जाए।



सरकार ने कोर्ट को बताया था कि संशोधित वरिष्ठता सूची बनाने के कारण इन टीजीटी से प्रवक्ता बने शिक्षकों का दर्जा कम होना है।

