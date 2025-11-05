हिमाचल में सौर ऊर्जा योजना की ब्याज सब्सिडी बढ़ी, निवेश बढ़ने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सौर परियोजनाओं से जुड़ी योजना में संशोधन किया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।



इसके अनुसार, इस योजना के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वालों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का नाम राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना कर दिया है।

