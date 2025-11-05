हिमाचल में सौर ऊर्जा योजना की ब्याज सब्सिडी बढ़ी, निवेश बढ़ने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा योजना के लिए ब्याज सब्सिडी बढ़ा दी है, जिससे निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इस योजना से युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सौर परियोजनाओं से जुड़ी योजना में संशोधन किया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके अनुसार, इस योजना के तहत सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वालों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का नाम राजीव गांधी स्टार्टअप स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना कर दिया है।
5 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी मिलेगी
नए प्रविधानों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से दो मेगावाट तक के ग्राउंड माउंटेड सौर प्रोजेक्ट स्थापित करने पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। वहीं गैर जनजातीय क्षेत्रों में समान क्षमता की परियोजनाओं पर चार प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
युवाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर तलाशने के लिए सरकार ने यह बदलाव किया है।
सौर ऊर्जा में बढ़ेगा निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार
सरकार के मुताबिक इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। अधिसूचना में योजना की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह ही रखी हैं। प्रदेश के सचिव ऊर्जा राकेश कंवर की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
कृपया धैर्य रखें।