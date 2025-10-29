हिमाचल: एसएमसी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 1427 पदों पर होगी एलडीआर परीक्षा; शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बदली प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में एसएमसी (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के तहत रखे गए शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को पत्र भेजकर 1427 पदों को भरने के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित करने को कहा गया है।



एसएमसी आधार पर कार्यरत शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने के लिए सरकार ने 5 प्रतिशत सीमित प्रत्यक्ष भर्ती (एलडीआर) कोटा तय किया है।

तीन श्रेणियों के शिक्षकों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जेबीटी के 62, सीएंडवी श्रेणी के 877 और टीजीटी आर्टस, मेडिकल व नॉन मेडिकल के 488 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। 5 प्रतिशत यह कोटा बैचवाइज आधार की रिक्तियों के आधार पर दिया है। पूर्व के आदेश में केवल 143 पदों पर ही भर्ती के लिए एलडीआर परीक्षा हो रही थी।



शिक्षा मंत्री से एसएमसी शिक्षक मिले थे व कहा था कि इस आधार पर नियमित होते हुए उन्हें सालों लग जाएंगे। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद प्रक्रिया को रोका गया और दोबारा प्रोसेस शुरू किया गया। अब 1427 पद भरे जाएंगे। कुल 2400 के करीब एसएमसी शिक्षक हैं। ये प्रवक्ता, डीपीई व अन्य श्रेणियों पर हैं। इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम में बदलाव की प्रक्रिया जारी है।

शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी थी सब कमेटी एसएमसी आधार पर कार्यरत यह शिक्षक 15 व इससे अधिक सालों से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हर सरकार में इन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया गया। मौजूदा सरकार ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई। सब कमेटी ने ही यह नया विकल्प एलडीआर कोटे का निकाला था। जिसके तहत ये प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है।

जॉब ट्रेनी के रूप में मिलेगी नियुक्ति एलडीआर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा निदेशालय इनके नियुक्ति आदेश नए सिरे से जारी करेगा। “जॉब ट्रेनी” आधार पर इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। जेबीटी के कहां कितने पद जेबीटी के कुल 62 पद भरे जा रहे हैं। इसमें चंबा में 44, सिरमौर में 18 पद शामिल हैं। जेबीटी का जिला कैडर होता है। इसके अलावा सीएंडवी श्रेणी (टीजीटी हिंदी के 343, टीजीटी संस्कृत के 283, कला अध्यापक के 251) पद शामिल हैं। इसके अलावा टीजीटी के 488 पद शामिल हैं।