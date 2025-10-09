हिमाचल के स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद विधि विभाग से मांगी राय

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी है। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग ने इसकी फाइल विधि विभाग को भेजी है। विधि विभाग की राय आने के बाद विभाग इस मामले में आगामी निर्णय लेगा।

हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 12 सप्ताह के भीतर संपूर्ण कार्यवाही पूरी करने के आदेश दे रखे हैं। विधि विभाग की राय को विभाग कोर्ट में भी रखेगा। उसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगा। 2016 से नियमित करने का दिया था आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सितंबर महीने में राज्य के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों को वर्ष 2016 से नियमित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाएं उसी वर्ष से दायर हुई हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सभी लाभों का पात्र भी बताया।

1300 शिक्षक हैं स्कूलों में कार्यरत प्रदेश के स्कूलों में करीब 1,300 कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त हैं। लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें स्वतंत्र एजेंसियों की ओर से नियोजित किया गया है, जो राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर स्कूलों में विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं।