हिमाचल के 1206 स्कूल तैयार कर रहे बिजली, यू डाइस रिपोर्ट में अन्य राज्यों से आगे, डिजिटल लाइब्रेरी व किचन गार्डन में भी मारी बाजी

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने देश के अन्य राज्यों के समक्ष आदर्श राज्य बनकर उभरा है। पहले असर की रिपोर्ट, फिर नेशनल अचिवमेंट सर्वे में हिमाचल ने देश भर में शिक्षा क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी।



अब यू डाइस रिपोर्ट-2024-25 (यूनिफाइड डिस्ट्रक्टि इनफार्मेशन सिस्टम फार एजुकेशन) में मूलभूत सुविधाओं में हिमाचल के सरकारी स्कूल अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे निकले हैं।



रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 1206 सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। यानी यह स्कूल स्वयं बिजली पैदा करते हैं और स्कूलों मे प्रतिदिन कंप्यूटर, बल्ब, पंखे इत्यादि के उसका इस्तेमाल किया जाता है।

420 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी, किचन गार्डन में भी मारी बाजी इसी तरह प्रदेश के 420 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी बना कर तैयार कर दी है। छात्र लाइब्रेरी में बैठकर ई-जर्नल भी पढ़ सकते हैं। ये लाइब्रेरी सभी के लिए हैं, यानी कोई भी आकर यहां पढ़ाई कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाने में हिमाचल प्रदेश ने बाजी मारते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है।