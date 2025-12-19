हिमाचल में रोपवे प्रोजेक्ट के सिंगल टेंडर को कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी, 30 दिसंबर को होगी बैठक
हिमाचल प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट के सिंगल टेंडर को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। इस संबंध में अंतिम निर्णय 30 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। एशिया में अपनी तरह का बनने वाला रोपवे प्रोजेक्ट बार-बार सिंगल टेंडर आने से स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक नियमों के तहत किसी भी परियोजना के लिए तीन निविदाएं आना आवश्यक है, लेकिन तारादेवी-शिमला रोपवे के लिए एक ही कंपनी निविदा प्रक्रिया में भाग ले रही है।
ऐसे में प्रदेश सरकार 30 दिसंबर को होने वाली मंत्रिमंडलीय बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल टेंडर को स्वीकृति प्रदान करेगी। 2150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना के लिए विश्व समुद्र कंपनी क्वालिफाई हुई है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों का सब-काडर बनाने कर प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आएगा।
पिछली बार की बैठक में भर्ती निदेशालय से सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों का रिकार्ड मांगा गया था। उस आधार पर विभागों में पद भरने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बैठक में पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव करवाने के संबंध में प्रस्ताव आएगा। माना जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में सरकार पंचायत चुनाव का कार्यकाल कुछ महीने बढ़ाने के प्रस्ताव के तहत प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय ले सकती है।
