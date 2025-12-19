हिमाचल में रोपवे प्रोजेक्ट के सिंगल टेंडर को कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी, 30 दिसंबर को होगी बैठक

राज्य ब्यूरो, शिमला। एशिया में अपनी तरह का बनने वाला रोपवे प्रोजेक्ट बार-बार सिंगल टेंडर आने से स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक नियमों के तहत किसी भी परियोजना के लिए तीन निविदाएं आना आवश्यक है, लेकिन तारादेवी-शिमला रोपवे के लिए एक ही कंपनी निविदा प्रक्रिया में भाग ले रही है।

ऐसे में प्रदेश सरकार 30 दिसंबर को होने वाली मंत्रिमंडलीय बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगल टेंडर को स्वीकृति प्रदान करेगी। 2150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की इस परियोजना के लिए विश्व समुद्र कंपनी क्वालिफाई हुई है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षकों का सब-काडर बनाने कर प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आएगा।