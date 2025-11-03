हिमाचल के लोग हो जाएं सावधान! चंबा में कल ओलावृष्टि, इन 5 जिलों में आंधी की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने चार नवंबर को चंबा में ओलावृष्टि, जबकि कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले में आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है। चार और पांच नवंबर को प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में कुछ-एक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। तीन नवंबर की शाम को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ स्थानों पर गिरावट आई है। सबसे अधिक तापमान ऊना में 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सुबह सुंदरनगर और बिलासपुर में धुंध पड़ने लगी है। धुंध और धूप के बीच न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट आई है।