    हिमाचल के लोग हो जाएं सावधान! चंबा में कल ओलावृष्टि, इन 5 जिलों में आंधी की चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:10 AM (IST)

    शिमला स्थित मौसम विभाग ने चंबा में ओलावृष्टि और कांगड़ा समेत पांच जिलों में आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की आशंका है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ने लगी है।

    चंबा में कल ओलावृष्टि, पांच जिलों में आंधी का यलो अलर्ट। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने चार नवंबर को चंबा में ओलावृष्टि, जबकि कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले में आंधी का यलो अलर्ट जारी किया है। चार और पांच नवंबर को प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में कुछ-एक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। तीन नवंबर की शाम को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है।

    प्रदेश में अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ स्थानों पर गिरावट आई है। सबसे अधिक तापमान ऊना में 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सुबह सुंदरनगर और बिलासपुर में धुंध पड़ने लगी है। धुंध और धूप के बीच न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान में गिरावट आई है।

    न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट ताबो में 2.8 डिग्री सेल्सियस की आई और तापमान -0.8 रहा। कुकुमसेरी में तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है।