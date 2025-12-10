हिमाचल राजभवन का नाम बदला, अब कहलाएगा 'लोकभवन', नोटिफिकेशन जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गय ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सचिव की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राजभवन का नाम लोकभवन रखने का निर्णय लिया था। इसी के चलते हिमाचल में भी नाम बदला गया।
1832 में हुआ था निर्माण
यह इमारत इतिहास की कई घटनाओं को समेटे हुए है। वर्तमान मं लोकभवन पहले ब्रिटिशकालीन इमारत बार्नस कोर्ट थी। इसे 1832 में बनाया गया और इसका पहला अधिवासी ब्रिटिश-भारतीय सेना के चीफ कमांडर सर एडवर्ड बार्नस थे।
वास्तुकला की दृष्टि से यह भवन ट्यूडर शैली में बना है। 1849 से 1864 तक यह विभिन्न ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ का निवास रहा। 1966 तक यह पंजाब का ग्रीष्मकालीन राजभवन भी था। 1972 में इस भवन में ही शिमला समझौता हुआ और उस समय की भारत व पाकिस्तान की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस भवन में समझौता किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।