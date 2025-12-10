हिमाचल राजभवन का नाम बदला, अब कहलाएगा 'लोकभवन', नोटिफिकेशन जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया है। इस संबंध में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सचिव की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राजभवन का नाम लोकभवन रखने का निर्णय लिया था। इसी के चलते हिमाचल में भी नाम बदला गया।

1832 में हुआ था निर्माण यह इमारत इतिहास की कई घटनाओं को समेटे हुए है। वर्तमान मं लोकभवन पहले ब्रिटिशकालीन इमारत बार्नस कोर्ट थी। इसे 1832 में बनाया गया और इसका पहला अधिवासी ब्रिटिश-भारतीय सेना के चीफ कमांडर सर एडवर्ड बार्नस थे।