Himachal Rain Alert: हिमाचल के सात जिलों में रेड अलर्ट जारी, 13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना

Himachal Rain Alert हिमाचल के सात जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट एक दिन में 204 मिमी से अधिक बारिश की संभावना को दर्शाता है। 8 और 9 जुलाई के लिए शिमला सिरमौर सोलन और लाहौल और स्पीति के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 13 जुलाई तक राज्य में बारिश की भविष्यवाणी की है।

हिमाचल के सात जिलों में रेड अलर्ट जारी, 13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना

Your browser does not support the audio element.

शिमला, एजेंसी। Himachal Rain Alert: मौसम विभाग कार्यालय ने यहां हिमाचल प्रदेश के सात जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है, जिसमें आठ और नौ जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एक बयान में कहा गया है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के तहत 8 और 9 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी अत्यधिक भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट एक दिन में 204 मिमी से अधिक बारिश की संभावना को दर्शाता है। 8 और 9 जुलाई के लिए शिमला, सिरमौर, सोलन और लाहौल और स्पीति के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ओरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक राज्य में बारिश की भविष्यवाणी की है। शिमला में ढिंगू मंदिर के पास भूस्खलन हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के चलते ढिंगू मंदिर के पास भूस्‍खलन हुआ। यहां के इलाकों में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। हालांकि अभी किसी भी नुकसान की बात सामने नहीं आई है।

Edited By: Himani Sharma