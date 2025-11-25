 हिमाचल में 30 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम, स्पीति का लाहौल से संपर्क कटा, अब क्या है ऑप्शन?

Language
    हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। शुष्क ठंड के कारण गले में खराश और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। लाहुल स्पीति का ताबो सबसे ठंडा रहा, कुंजम दर्रा बंद होने से स्पीति का संपर्क लाहुल से कट गया है।

    हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में एक माह से चल रहे शुष्क मौसम में अभी बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में शुष्क ठंड का असर और ज्यादा होगा। शुष्क ठंड के कारण गले में खराश, खांसी, जुकाम और बुखार के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री तक की गिरावट आई है।

    लाहुल स्पीति का ताबो सबसे ठंडा रहा जहां पर न्यूनतम तापमान माइनस 6.9, कुकुमेसरी में माइनस 4.7, कल्पा में माइनस 0.3 डिग्री दर्ज किया गया है जबकि अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट आई है। सुबह-शाम कड़ाके की ठंड है जबकि दिन में धूप खिलने से मैदानी क्षेत्रों में पसीना छूट रहा है। कुंजम दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। स्पीति का लाहुल से संपर्क कट गया है। स्पीति के लोग अब वाया किन्नौर व समदो होकर घाटी आ जा सकेंगे।