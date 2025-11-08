शिमला से ज्यादा ठंडी हुई मंडी और कांगड़ा की रात, रोहतांग दर्रा फोरव्हील ड्राइन वाहनों के लिए हुआ बहाल
हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ रही है, मंडी और कांगड़ा शिमला से ज्यादा ठंडे रहे। तीन स्थानों पर तापमान जमावबिंदु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर भूस्खलन से एक जीप क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि रोहतांग दर्रा फोरव्हील ड्राइव वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। वीरवार की रात शिमला से ज्यादा मंडी और कांगड़ा में ठंडी रही। शिमला का न्यूनतम तापमान 10.2, सोलन में 7.4, कांगड़ा में नौ और मंडी में 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में तीन स्थानों पर पारा जमावबिंदु से नीचे है।
केलंग में सबसे कम तापमान रहा, यहां पर 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। लाहुल स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से -2.4, कुकुमसेरी में 0.3 डिग्री की गिरावट के साथ -2.4 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने प्रदेश में 12 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। प्रदेश के 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। वहीं शुक्रवार को सुंदरनगर में सुबह के समय कोहरा छाया रहा और दृश्यता 100 मीटर रही। कुल्लू के मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घाटीगढ के पास वीरवार रात पहाड़ी से मलबा गिरने से एक जीप उसकी चपेट में आ गई।
इस दौरान जीप चालक शंभू राम बच निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रोहतांग दर्रा फोरव्हील ड्राइव वाहनों के लिए बहाल हो गया है। शुक्रवार को पर्यटक वाहन रोहतांग से एक किलोमीटर पहले तक ही जा पाए, लेकिन दर्रा पर्यटकों से चहक उठा।
