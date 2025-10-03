हिमाचल में मौसम का अलर्ट, भारी बारिश और तूफान की चेतावनी; सात तारीख तक रहें सावधान

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 4 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसका प्रभा प्रदेश में 7 अक्टूबर तक रहने का अनुमान है।

5 व 6 अक्टूबर को प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और आंधी का लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 अक्टूबर को ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो जबकि बाकी जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आने का अनुमान है।