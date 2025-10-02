Language
    Himachal Weather: हिमाचल में मौसम का येलो अलर्ट, भारी बारिश के साथ ओले भी बनेंगे लोगों के लिए परेशानी

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:38 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 से 7 अक्टूबर तक ओलावृष्टि भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। 6 अक्टूबर को मौसम के सबसे ज्यादा कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी।

    हिमाचल में 5 से 7 अक्टूबर तक वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलने वाला है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है और अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आगामी दिनों में मौसम के तेवर और कड़े होने वाले हैं।

    मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि, भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्टूबर तक ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है और दिन में धूप खिली रहेगी, हालांकि सोलन, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है।

    इसके बाद 5 अकटूबर से प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह से बदलाव आएगा। इस दिन ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों में ओलावृष्टि, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है।

    6 अक्टूबर को मौसम के सबसे ज्यादा कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। इस दिन कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा, ओलावृष्टि और तेज आंधी की संभावना जताई गई है।

    वहीं 7 अक्टूबर को भी ओलावृष्टि और भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश और ओलावृष्टि के चलते पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी और मौसम ठंडा हो जाएगा।

    मौसम में आये बदलाव से राज्य के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा दर्ज हुई।

    किन्नौर जिले के भावनगर में सर्वाधिक 88 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई। इसके अलावा हमीरपुर जिला के सुजानपुर टीहरा में 37 मिमी, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में 22 मिमी, कांगड़ा में 17 मिमी, नगरोटा सुर्रियां में 14 मिमी और कोठी में 13 मिमी बारिश दर्ज हुई।

    दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 24 सितंबर को हिमाचल से आंशिक विदाई ली और 26 सितंबर को पूरे प्रदेश से विदा हुआ था। मानसून सामान्य तिथि से एक दिन बाद हुआ।