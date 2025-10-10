हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में खूनी झड़प, SFI-ABVP के बीच जमकर चले लात-घूंसे और हथियार

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में वीरवार को एसएफआइ और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यह झड़प सुबह गेट पर नए छात्रों के स्वागत के दौरान हुई। दोनों ही छात्र संगठनों के छात्र विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया।

इस दौरान जमकर लात-घूंसे चले और तेजधार हथियार से भी हमला किया। हमले में छह से अधिक छात्र घायल हुए हैं। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल है। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस थाना बालूगंज शिकायत दी है। पुलिस ने एबीवीपी की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है।