हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री पूरी करने का विशेष मौका, 10 जनवरी तक भरें परीक्षा फॉर्म

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने बीए, बीएससी, बीकाम व शास्त्री की डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौका दिया है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से आगे के विद्यार्थी 10 जनवरी तक बिना देरी किए परीक्षा फार्म भर सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को डिग्री लेने के लि्ए 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष फीस देनी होगी।