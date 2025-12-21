Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री पूरी करने का विशेष मौका, 10 जनवरी तक भरें परीक्षा फॉर्म

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने बीए, बीएससी, बीकाम व शास्त्री की डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौका दिया है।  शैक्षणिक सत्र 2018-19 से आगे के विद ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री पूरी करने का विशेष मौका (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने बीए, बीएससी, बीकाम व शास्त्री की डिग्री पूरी करने के लिए विशेष मौका दिया है। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से आगे के विद्यार्थी 10 जनवरी तक बिना देरी किए परीक्षा फार्म भर सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क लिया जाएगा। परीक्षार्थियों को डिग्री लेने के लि्ए 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष फीस देनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से स्वीकृति मिलने के बाद शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि बीए, बीएससी, बीकाम व शास्त्री की डिग्री के अलावा डिवीजन सुधार के लिए भी छात्र आवेदन दे सकते हैं।