Himachal: कुल्लू-मनाली हुआ बहाल, मुख्य संसदीय सचिव ने पर्यटकों से की सैर के लिए आने की अपील

Himachal Pradesh Tourism मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने पर्यटकों से अपील की है कि कुल्लू-मनाली को यातायात के बहाल कर दिया गया है। अब पर्यटक मानसून सीजन में साहसिक पर्यटन गतिविधियों का आनंद लेने के लिए पहुंच सकते हैं। उन्होंने विपक्ष और उनके नेताओं को चेताया कि आपदा के मामले को लेकर राजनीति करने का प्रयास न करें।

कुल्लू-मनाली हुआ बहाल, मुख्य संसदीय सचिव ने पर्यटकों से की सैर के लिए आने की अपील : जागरण

