हिमाचल में स्कूल व अस्पताल सहित ये पांच परिसर होंगे आवारा कुत्तों से मुक्त, विभिन्न विभागों को ये 6 निर्देश जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। सर्वोच्च न्यायालय के सात नवंबर को आवारा कुत्तों को लेकर दिए आदेश की अनुपालना के लिए हिमाचल सरकार सख्त हो गई है। सोमवार को मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने उपायुक्तों नगर निगमों, नगर परिषदों, पंचायतों और संबंधित विभागों को तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इसमें न्यायालय के आदेशों के तहत शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों को आवारा कुत्तों से मुक्त कराने के लिए कहा है। कहा गया कि कुत्तों के बढ़ते हमलों को नियंत्रित किया जाए।

न्यायालय के आदेश की कॉपी भी भेजी विभागों को

इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कापी को भी संबंधित अधिकारियों और विभाग को भेजी जा रही है। दो सप्ताह में प्रदेश के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों की पहचान कर सूची तैयार करने और सीमाएं सुरक्षित करने को कहा है, जिससे आवारा कुत्तों का प्रवेश न हो सके।