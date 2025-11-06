क्या हिमाचल में पहली बार व्यवस्था परिवर्तन? 6 जिलों के SP की कमान HPS अधिकारियों को, इससे पहले कब हुआ ऐसा
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बड़े फैसले में छह जिलों में एचपीएस अधिकारियों को एसपी नियुक्त किया है, जिससे आईपीएस अधिकारियों में नाराजगी है। सरकार इसे व्यवस्था परिवर्तन बता रही है। पहले भी एचपीएस अधिकारी एसपी रहे हैं, लेकिन एक साथ इतने जिलों में नियुक्ति से चर्चा है। लाहुल स्पीति में कई महत्वपूर्ण पदों पर महिला अधिकारी तैनात हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने व्यववस्था परिवर्तन में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आईपीएस के बजाय छह जिलों में एचपीएस अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक (एसपी) लगाया है। सरकार का यह निर्णय अंदर खाते आइपीएस अधिकारियों को अखर रहा है। सरकार इसे व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बता रही है।
अफसरशाही में चर्चा
हिमाचल के अधिकारियों पर विश्वास जताकर सरकार उनके अनुभव का फायदा लेना इस निर्णय की मंशा है। हालांकि पूर्व की सरकारों में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन एक साथ 6 जिलों की कमान सौंपी गई है, जिससे अफसरशाही में खासी चर्चा है।
इन एचपीएस अधिकारियों को बनाया गया था एसपी
पूर्व में जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे तो शिमला में एचपीएस अधिकारी डीडब्लयू नेगी को एसपी लगाया था। नेगी वीरभद्र सिंह के करीबी अधिकारियों में शामिल थे। उनके पास शिमला के एसपी के अलावा एसपी विजिलेंस का कार्यभार भी था। कई अहम मामलों की वह जांच कर रहे थे। वीरभद्र सरकार में बलबीर ठाकुर को भी एसपी कांगड़ा लगाया गया था। वह भी एचपीएस अधिकारी थे।
धूमल व वीरभद्र ने दी पदोन्नत अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी
प्रेम कुमार धूमल व वीरभद्र सिंह दोनों ही एचपीएस से पदोन्नत होकर आइएएस व आइपीएस कैडर में आने वाले अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देते थे। जयराम सरकार में भी हिमाचली अधिकारियों को अधिमान दिया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) में आने वाले अधिकारियों की पहली प्राथमिकता जिलों की रहती है।
एचपीएस अधिकारियों को जिला का कार्यभार सौंपना नई बात नहीं है। चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक साथ 6 अधिकारियों को एसपी लगा दिया गया है।
इन्हें सौंपा है जिम्मा
एचपीएस अधिकारियों में वर्ष 2006 बैच के मदन लाल-2 को कुल्लू, 2007 बैच के सुशील कुमार को जिला किन्नौर, 2007 बैच के विजय कुमार को जिला चंबा और 2008 बैच के कुलभूषण वर्मा को पुलिस जिला नूरपुर का एसपी लगाया है। 2007 बैच के ही विनोद कुमार-2 को पुलिस जिला बद्दी में स्थायी नियुक्ति मिली है।
2007 बैच के बलवीर सिंह को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के रूप में वर्तमान पुलिस अधीक्षक की सेवानिवृत्त के बाद नियुक्ति मिलेगी। इन एचपीएस अधिकारियों के अलावा एसपी कांगड़ा के रूप में आईपीएस अधिकारी अशोक रतन को स्थायी नियुक्ति दी गई है। वह नुरपूर जिला के एसपी थे।
कई जिलों में हिमाचल मूल के हैं डीसी
हिमाचल के पांच जिलों में हिमाचल मूल के आइएएस अधिकारियों को डीसी लगाया है। डीसी हमीरपुर अमरजीत शर्मा, डीसी किन्नौर डा. अमित शर्मा, डीसी शिमला अनुपम कश्यप, डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा हिमाचल कैडर की अधिकारी हैं।
लाहुल स्पीति में महिला अफसर
हिमाचल का लाहुल स्पीति जिला ऐसा जिला है जहां बड़े पदों पर महिला अधिकारी तैनात है। यहां पर डीसी के अलावा एसपी, डीएसपी, एसडीएम सहित अन्य बड़े पदों पर महिला अधिकारियों की तैनाती की है।
