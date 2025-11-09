हिमाचल: मोबाइल पर रील बनाते सतलुज नदी में जा गिरी युवती, पुल की रेलिंग पर चढ़ते समय फिसला पांव

Language
    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    युवाओं में रील बनाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जो खतरनाक साबित हो रहा है। कुल्लू के निरमंड में एक युवती रील बनाते समय सतलुज नदी में गिर गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। पुलिस ने युवाओं को रील बनाने के लिए जान जोखिम में न डालने की चेतावनी दी है। हाल ही में मंडी में एक युवक की रील बनाते समय मौत हो गई थी।

    सतलुज नदी में गिरी युवती को बचाते लोग। जागरण

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। युवाओं में इंटरनेट मीडिया पर रील बनाकर फालोअर्स बढ़ाने का क्रेज अब जान पर भी भारी पड़ने लगा है। मंडी में बाइक पर रील बनाते स्टंट करते समय युवक की मौत के बाद अब कुल्लू जिले के उपमंडल निरमंड के पुलिस थाना ब्रौ के तहत बजीर बावड़ी पुल पर एक युवती रील बनाते समय बाल-बाल बची।

    यहां पर रील बनाने के दौरान युवती का संतुलन बिगड़ गया और वह सतलुज नदी में जा गिरी। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित रेस्क्यू से उसकी जान बच गई। 

    सहेली के साथ वीडियो बना रही थी युवती

    सुषमा निवासी कुंडाकोट (निरमंड) अपनी सहेली प्रिया के साथ बजीर बावड़ी पुल पर वीडियो बना रही थी। इस दौरान वह रेलिंग पर चढ़ गई और अचानक पैर फिसलने से सतलुज नदी में गिर गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करते हुए युवती को नदी से बाहर निकाला।

    लोगों ने पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाई लड़की

    पुलिस थाना ब्रौ के प्रभारी एएसआइ नेत्र सिंह ठाकुर ने बताया कि स्थानीय लोगों ने युवती को पानी से निकाल कर महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर खनेरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। घटना की सूचना उसके स्वजन को भी दी गई है।

    पुलिस प्रशासन ने दी चेतावनी

    पुलिस प्रशासन ने युवाओं को चेतावनी दी है कि रील और वीडियो बनाने के नाम पर जान जोखिम में डालने से बचें और सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतें।

    रील बनाने के जुनून ने ली थी 22 वर्षीय बाइकर की जान

    इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने के जुनून ने पिछले दिनों 22 वर्षीय युवक की जान ले ली थी। कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर मलौरी टनल के पास मंडी जिले के नागचला का निवासी युवक दोस्तों के साथ बाइक पर स्टंट कर रील बना रहा था। इस दौरान बाइक स्किड होने से वह घायल हो गया। उसे नेरचौक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया था।

