हिमाचल: मोबाइल पर रील बनाते सतलुज नदी में जा गिरी युवती, पुल की रेलिंग पर चढ़ते समय फिसला पांव

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। युवाओं में इंटरनेट मीडिया पर रील बनाकर फालोअर्स बढ़ाने का क्रेज अब जान पर भी भारी पड़ने लगा है। मंडी में बाइक पर रील बनाते स्टंट करते समय युवक की मौत के बाद अब कुल्लू जिले के उपमंडल निरमंड के पुलिस थाना ब्रौ के तहत बजीर बावड़ी पुल पर एक युवती रील बनाते समय बाल-बाल बची।



यहां पर रील बनाने के दौरान युवती का संतुलन बिगड़ गया और वह सतलुज नदी में जा गिरी। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता और त्वरित रेस्क्यू से उसकी जान बच गई।

सहेली के साथ वीडियो बना रही थी युवती सुषमा निवासी कुंडाकोट (निरमंड) अपनी सहेली प्रिया के साथ बजीर बावड़ी पुल पर वीडियो बना रही थी। इस दौरान वह रेलिंग पर चढ़ गई और अचानक पैर फिसलने से सतलुज नदी में गिर गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करते हुए युवती को नदी से बाहर निकाला।