हिमाचल में ठंड का प्रकोप, माइनस 4 डिग्री तक पहुंचा तापमान; कब होगा हिमपात?

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में अधिकतम तापमान गिरने से पहाड़ों से लेकर मैदान तक अब ठंड बढ़ने लगी है। दिन में जहां तेज धूप निकल रही है, वहीं सुबह व शाम ठंड बढ़ने लगी है। जनजातीय जिला लाहुलस्पीति व किन्नौर में न्यूनतम तापमान तेजी से माइनस में जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक सबसे कम तापमान लाहुलस्पीति के ताबो में -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलंग में पारा -3.0, कुकुमसेरी में -2.9, किन्नौर के कल्पा में 0.2 व रिकांगपिओ में तीन डिग्री सेल्सियस रहा। मनाली में भी पारा 2.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।

मंगलवार रात प्रदेश के औसतन न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा। मैदानी व मध्यम पर्वतीय क्षेत्र कांगड़ा, सुंदरनगर और हमीरपुर इस समय शिमला से भी ज्यादा ठंडे हो गए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अभी ठंड बढ़ेगी। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। बिलासपुर और सुंदरनगर में सुबह हल्का कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने 18 नवंबर तक प्रदेश में वर्षा व हिमपात की संभावना नहीं जताई है।