हिमाचल पुलिस में 'ट्रांसफर का ट्विस्ट', 20 अफसरों के आदेश पलटे; 5 नवंबर की लिस्ट क्यों हुई रद?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच नवंबर को जारी किए गए तबादला आदेशों में संशोधन करते हुए कुछ आदेशों को रद कर दिया है। इस संदर्भ में चार नए तबादला आदेश भी जारी किए गए हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कुल 20 अधिकारियों के तबादलों में बदलाव और रद किए गए हैं। सागर चंद् एएसपी मंडी को तृतीय आरआरबीएन पंडोह भेजा, जबकि नरेंद्र कुमार एएसपी सिरमौर के पाचवीं आइआरबीएन बस्सी के लिए तबादला आदेशों को रद किया गया है।

राजेश कुमार के एसपी पांचवीं आइआरबीएन के लिए तबादला आदेशों में बदलाव कर कमांडेंट होमगार्ड 9वीं बटालियन धर्मशाला लगाया है। एएसपी सिरमौर योगेश के पांचवीं आइआरबीएन के लिए तबादला आदेश रद किया है। भूपिंद्र सिंह ब्रागटा एएसपी लीव रिजर्व के एएसपी सीआइडी मंडी के तबादला आदेश रद कर अब कमांडेंट, होमगार्ड राज्य मुख्यालय शिमला प्रमोद चौहान एएसपी ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे, शिमला से तबदील कर अब उन्हें एएसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला, रतन सिंह एएसपी शिमला के कमांडेंट होमगार्ड मुख्यालय शिमला के आदेशों को रद कर अब एएसपी ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे, शिमला लगाया है।

कमल किशोर डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो शिमला के पांचवीं आइआरबीएन के लिए तबादला आदेश रद किए हैं। रमाकांत ठाकुर डीएसपी मुख्यालय सिरमौर के प्रथम आइआरबीएन बनगढ़ के लिए व सिद्धार्थ शर्मा एसडीपीओ ठियोग के डीएसपी मुख्यालय सिरमौर के लिए तबादला आदेश रद किए हैं।

अजय कुमार की एसडीपीओ ठियोग के लिए तबादला आदेश रद कर अब डीएसपी तृतीय आइआरबीएन पंडोह, चंद्र शेखर एसडीपीओ आनी को डीएसपी (ट्रैफिक) शिमला, राजीव मेहता जिन्हें चतुर्थ आइआरबीएन के लिए बदला था अब एसडीपीओ आनी लगाया, अनिल कुमार डीएसपी आइआरबीएन बनगढ़ को आइजी उत्तर रेंज धर्मशाला का स्टाफ अधिकारी लगाया है।

शेर सिंह डीएसपी पांचवी आइआरबीएन बस्सी के एसडीपीओ चुवाड़ी के लिए तबादला आदेश रद किए हैं, अनिल ठाकुर डीएसपी विजिलेंस ब्यूरो किन्नौर के तबादला आदेशों में बदलाव कर छठी आइआरबीएन धौलाकुआं, नवीन झालटा डीएसपी विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय शिमला को एसडीपीओ दाड़लागाट, हरनाम सिंह के एसडीपीओ रामपुर के पद पर तबादला आदेशों में बदलाव कर डीएसपी विजिलेंस ब्यूरो किन्नौर, मानवेंदर ठाकुर एसडीपीओ पांवटा साहिब के डीएसपी मुख्यालय शिमला के पद पर तबादला आदेशों को रद कर दिया है।