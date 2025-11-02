हिमाचल: आयोग पंचायत चुनाव की तैयारी में और विभाग पुनर्गठन में जुटा, उपायुक्तों को जारी किए निर्देश; 15 तक मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग पंचायतों के पुनर्गठन में जुट गया है। उपायुक्तों को पुनर्गठन से संबंधित प्रस्तावों की 15 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के निदेशक ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं।



इस बीच हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर या जनवरी में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आम चुनाव के लिए उपायुक्तों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूची तैयार करने के निर्देश आयोग ने पत्र में कहा है कि चुनाव के सफल संचालन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। उपायुक्तों को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी एकत्र कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वाहनों की उपलब्धता और परिवहन व्यवस्थाओं की योजना बनाने को कहा गया है।

मीडिया सेल और नियंत्रण कक्ष की स्थापना को कहा प्रत्येक जिले में मीडिया सेल की स्थापना और नियंत्रण कक्ष की स्थापना के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि चुनावी गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जा सके। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए इन तैयारियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव से चुनाव पर संशय उधर, पंचायती राज विभाग के उपायुक्तों को पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव से संबंधित निर्देश दिए जाने से दिसंबर में चुनाव करवाए जाने पर संशय है। जिन पंचायतों के प्रस्ताव लंबित होने की बात हो रही है उनकी संख्या लगभग 80 है। पुनर्गठन से पंचायत के क्षेत्रों में बदलाव आएगा। इसके बाद आरक्षण रोस्टर जारी होगा तभी चुनाव करवाए जा सकेंगे।