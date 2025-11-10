हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब नियमों के तहत ही होगा निर्माण, पहली बार बनेंगे मापदंड; नेगी की अध्यक्षता में उपसमिति गठित

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण अब नियमों के तहत होगा। सरकार इसके लिए नियम बनाने जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है।



बीते अक्टूबर महीने में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया था। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समिति निर्माण नियमों के अधीन लाने को सुझाव देगी यह कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण को नियमों के अधीन लाने के लिए अपने सुझाव देगी। इस उप समिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हैं। सचिव ग्रामीण विकास विभाग को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

नियमों और दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगी समिति यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण से संबंधित नियमों और विकास दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगी और अपने सुझाव सरकार को देगी। समिति को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

नई नीतिगत व्यवस्था तय होगी मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के लिए नई नीतिगत व्यवस्था तय करेगी, जिससे अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाई जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सके।