जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआइएस) के तहत सेब और अन्य फलों की खरीद का करीब 125 करोड़ रुपये का भुगतान अब भी लंबित है।

इसमें वर्ष 2025 और 2026 का बकाया शामिल है। सेब उत्पादक संघ ने प्रदेश सरकार से किसानों को लंबित भुगतान तुरंत जारी करने की मांग की है।

संघ के राज्य कमेटी सदस्य संजय चौहान ने कहा कि सरकार ने मार्च में भुगतान प्रक्रिया शुरू की थी। पहले 30 बोरी तक सेब देने वाले किसानों और उसके बाद 100 बोरी तक सेब देने वाले किसानों को भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के दो से तीन महीने बाद भी किसानों के खातों में राशि नहीं पहुंची है।