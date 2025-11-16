हिमाचल में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी जल्द होगी तय, प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक; दिल्ली जाएगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का नए सिरे गठन होगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुरभि वर्मा ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर महिला कार्यकर्ताओं से वन टू वन बातचीत की व फीडबैक लिया।



संगठन कहां कमजोर है, महिलाओं के क्या मुद्दें हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, 2027 के चुनाव में कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए क्या करना होगा, इस पर राय जानी।



महिला पदाधिकारियों से लिए फीडबैक की रिपोर्ट बनाकर वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को सौंपेगी। सुरभि वर्मा को महिला कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। नई कार्यकारिणी के गठन पर विस्तृत चर्चा की और महिला कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए।

नई कार्यकारिणी से मिलेगी महिला कांग्रेस को मजबूती सुरभि वर्मा ने कहा कि नई कार्यकारिणी बनने से महिला कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने में महिला कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखें महिला कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी सुरभि वर्मा ने महिला नेत्रियों को सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता के बीच पहुंचाने का आह्वान किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की तीन सालों की उपलब्धियां, जन हित की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला कांग्रेस में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाना चाहिए।