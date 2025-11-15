Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में चिट्टे के विरुद्ध महाभियान शुरू, CM सहित मंत्री व विधायक दौड़े; सुक्खू ने तस्करों को दे दी सीधी चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे को जड़ से उखाड़ने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों और विधायकों ने शिमला के रिज मैदान में वाकथान में भाग लिया। इस दौरान 'चिट्टा हटाओ, देश बचाओ' का संदेश दिया गया। पुलिस विभाग तीन महीने तक नशामुक्ति अभियान चलाएगा और चिट्टा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं ने भी बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला में चिट्टे के विरुद्ध महाभियान के दौरान वाकथान में शामिल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य। जागरण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल को नशामुक्त और चिट्टे को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने महाअभियान शुरू किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री व विधायकों के साथ भारी तादाद में लोग भी शिमला के रिज मैदान में वाकथान में शामिल हुए।

    एंटी चिट्टा रैली, शिमला में वॉकथान के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। चिट्टा हटाओ, देश बचाओ, युवाओं का भविष्य बनाओ का संदेश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम सुक्खू ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने दोटूक चेतावनी दी कि नशे के काले कारोबार को छोड़ दें, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाएं। नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 

    पुलिस विभाग के इस कार्यक्रम के तहत नशामुक्ति व जागरूकता अभियान को तीन माह के लिए चलाया जाएगा। इस दौरान रिज से चौड़ा मैदान तक विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं, इसमें प्रदेश के विभिन्न विभाग और उसके अधिकारी शामिल रहे।

    चिट्टा तस्कर को न बख्शे जाने के निर्देश

    यह चिट्टे के विरुद्ध प्रदेश सरकार की निर्णायक लड़ाई है। चिट्टा के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शे न जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर भी चिट्टा के विरुद्ध विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: 29 पंचायतों की मतदाता सूची लटकी, अब वोट बनाने को लगेगा 50 रुपये शुल्क; ...कब होंगे चुनाव?

    भारी तादाद में युवाओं ने करवाया पंजीकरण

    पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि भारी तादाद में दौड़ में शामिल होने के लिए युवाओं के साथ अन्य ने पंजीकरण करवाया था। चिट्टे के खिलाफ 'दैनिक जागरण' ने भी मुहिम छेड़ी है और 'धंसता हिमाचल' के तहत जागरूकता अभियान चलाया है।

    यह भी पढ़ें: अवैध संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर केस दर्ज, महिलाएं बोलीं, क्या गारंटी ये लोग दिल्ली जैसी हरकत नहीं करेंगे 