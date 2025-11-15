हिमाचल में चिट्टे के विरुद्ध महाभियान शुरू, CM सहित मंत्री व विधायक दौड़े; सुक्खू ने तस्करों को दे दी सीधी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल को नशामुक्त और चिट्टे को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने महाअभियान शुरू किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री व विधायकों के साथ भारी तादाद में लोग भी शिमला के रिज मैदान में वाकथान में शामिल हुए।



एंटी चिट्टा रैली, शिमला में वॉकथान के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। चिट्टा हटाओ, देश बचाओ, युवाओं का भविष्य बनाओ का संदेश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएम सुक्खू ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने दोटूक चेतावनी दी कि नशे के काले कारोबार को छोड़ दें, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाएं। नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।



पुलिस विभाग के इस कार्यक्रम के तहत नशामुक्ति व जागरूकता अभियान को तीन माह के लिए चलाया जाएगा। इस दौरान रिज से चौड़ा मैदान तक विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं, इसमें प्रदेश के विभिन्न विभाग और उसके अधिकारी शामिल रहे।