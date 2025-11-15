हिमाचल में चिट्टे के विरुद्ध महाभियान शुरू, CM सहित मंत्री व विधायक दौड़े; सुक्खू ने तस्करों को दे दी सीधी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे को जड़ से उखाड़ने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों और विधायकों ने शिमला के रिज मैदान में वाकथान में भाग लिया। इस दौरान 'चिट्टा हटाओ, देश बचाओ' का संदेश दिया गया। पुलिस विभाग तीन महीने तक नशामुक्ति अभियान चलाएगा और चिट्टा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। युवाओं ने भी बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाया।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल को नशामुक्त और चिट्टे को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने महाअभियान शुरू किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्री व विधायकों के साथ भारी तादाद में लोग भी शिमला के रिज मैदान में वाकथान में शामिल हुए।
एंटी चिट्टा रैली, शिमला में वॉकथान के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। चिट्टा हटाओ, देश बचाओ, युवाओं का भविष्य बनाओ का संदेश दिया।
सीएम सुक्खू ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने दोटूक चेतावनी दी कि नशे के काले कारोबार को छोड़ दें, नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाएं। नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
पुलिस विभाग के इस कार्यक्रम के तहत नशामुक्ति व जागरूकता अभियान को तीन माह के लिए चलाया जाएगा। इस दौरान रिज से चौड़ा मैदान तक विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं, इसमें प्रदेश के विभिन्न विभाग और उसके अधिकारी शामिल रहे।
चिट्टा तस्कर को न बख्शे जाने के निर्देश
यह चिट्टे के विरुद्ध प्रदेश सरकार की निर्णायक लड़ाई है। चिट्टा के कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शे न जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर भी चिट्टा के विरुद्ध विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।
भारी तादाद में युवाओं ने करवाया पंजीकरण
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि भारी तादाद में दौड़ में शामिल होने के लिए युवाओं के साथ अन्य ने पंजीकरण करवाया था। चिट्टे के खिलाफ 'दैनिक जागरण' ने भी मुहिम छेड़ी है और 'धंसता हिमाचल' के तहत जागरूकता अभियान चलाया है।
