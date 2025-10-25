Himachal: 'बार-बार चुनाव से भाग रहे हैं मुख्यमंत्री' जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले- उनको पता है प्रदेश का मूड

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल कर सरकार मेयर के चुनाव से भाग रही है।



मुख्यमंत्री को अपनी नाकामी और जनता का मूड पता है। इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनके सदस्य ही कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे।

निकाय व पंचायत चुनाव टाले कांग्रेस यह चुनाव हार जाएगी। इसीलिए पहले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव टाले गए। इसके बाद पंचायत के चुनाव टाले गए। अब सरकार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टालकर मैदान से भाग रही है।