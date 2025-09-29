Language
    हिमाचल में तापमान बढ़ने से होने लगा गर्मी का अहसास, इस दिन फिर से बूंदाबांदी के आसार

    By Yadvinder Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:39 AM (IST)

    धर्मशाला और ऊना में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई जिससे गर्मी महसूस हुई। कुछ स्थानों पर बादल छाने से तापमान में गिरावट भी आई। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है जबकि अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। मानसून की विदाई के बाद गर्मी बढ़ने की आशंका है।

    बादल छाने से चार डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। धर्मशाला और ऊना में रविवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। इससे यहां पर गर्मी महसूस की गई। ऊना में 37.6, जबकि धर्मशाला में 30.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं, कुछ स्थानों पर दोपहर के समय बादल छाने से अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।

    नाहन में 4.4, शिमला में 2.9, कुकुमसेरी में 2.5, जबकि अन्य स्थानों पर एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने चार अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

    हालांकि, अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। रविवार को दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई, जबकि शिमला सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर दोपहर के समय बादल छाए।

    इससे तापमान में गिरावट आई। मानसून विदा होने के बाद गर्मी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। आगामी दिनों में मौसम साफ रहने से गर्मी और बढ़ने की संभावना है।