पंजाब ने हिमाचल से जाने वाले रेत-बजरी पर लगाया टैक्स, ऑपरेशन-इंफ्रास्ट्रक्चर फीस से पड़ेगा बड़ा असर
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्यों से आने वाली रेत और बजरी पर टैक्स लगा दिया है। इस फैसले से पंजाब से आने वाली रेत-बजरी महंगी हो जाएगी, जिससे हिमाचल में निर्माण कार्यों की लागत बढ़ने की आशंका है। रेत-बजरी पर टैक्स लगने से विकास कार्यों पर भी असर पड़ सकता है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्य बहुत सीमित हुए हैं तो पड़ोसी राज्य पंजाब ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से जाने वाले रेत-बजरी पर टैक्स लगा दिया है।
पंजाब सरकार के खनन विभाग ने आपरेशन-इंफ्रास्ट्रक्चर फीस लगा दी है। ऐसे में निर्माण सामग्री अपेक्षाकृत महंगी हुई है। हिमाचल में लोक निर्माण विभाग सबसे अधिक निर्माण कार्य करता है, लेकिन बकाया भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों ने निर्माण कार्यों से हाथ खींच लिया है।
ऐसे में सरकार को 100 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस तरह की स्थिति को लेकर चिंता जताई है।
