पंजाब ने हिमाचल से जाने वाले रेत-बजरी पर लगाया टैक्स, ऑपरेशन-इंफ्रास्ट्रक्चर फीस से पड़ेगा बड़ा असर

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्य बहुत सीमित हुए हैं तो पड़ोसी राज्य पंजाब ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से जाने वाले रेत-बजरी पर टैक्स लगा दिया है।

पंजाब सरकार के खनन विभाग ने आपरेशन-इंफ्रास्ट्रक्चर फीस लगा दी है। ऐसे में निर्माण सामग्री अपेक्षाकृत महंगी हुई है। हिमाचल में लोक निर्माण विभाग सबसे अधिक निर्माण कार्य करता है, लेकिन बकाया भुगतान नहीं होने पर ठेकेदारों ने निर्माण कार्यों से हाथ खींच लिया है।