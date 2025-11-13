हिमाचल में 3100 शिक्षक होंगे भर्ती, दिसंबर में लिखित परीक्षा की तैयारी; शिक्षा मंत्री ने राज्य चयन आयोग को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। शिक्षा विभाग राज्य चयन आयोग के माध्यम से जेबीटी व टीजीटी के 3100 पदों को भरने जा रहा है। दिसंबर में राज्य चयन आयोग इसके लिए लिखित परीक्षा करवाएगा।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आयोग को पत्र लिखकर इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। आयोग ने आश्वस्त किया है कि दिसंबर में इसके लिए लिखित परीक्षा करवाने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नया सत्र शुरू होने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा।

पहले चरण में टीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल की भर्ती की जाए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आयोग से ये भी आग्रह किया है कि पहले चरण में टीजीटी मेडिकल व टीजीटी नॉन मेडिकल की भर्तियां की जाएं। शिमला, सोलन सहित कुछेक जिले ऐसे हैं, जहां पर टीजीटी की इन दो श्रेणियों के सबसे ज्यादा पद खाली हैं।

तीन साल में हुईं 7000 भर्तियां राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि तीन साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। तीन सालों में विभाग में 7 हजार पदों पर रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। भाजपा सरकार में शिक्षा के पायदान में हिमाचल 21वें स्थान पर था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (नेशनल अचिवमेंट सर्वे) में हिमाचल तीसरे स्थान पर आया है। असर रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल देशभर में पहले स्थान पर है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।