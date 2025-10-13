हिमाचल में दिवाली से पहले मिलेगा कर्मचारियों को डीए का एरियर, रात्रि भत्ते का भी होगा भुगतान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए का लंबित एरियर व रात्रि भत्ते का भुगतान होगा। एक महीने का नाइट ओवर टाइम यानि रात्रि भत्ता इन्हें जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ आयोजित यूनियन की बैठक में इस पर सहमति बनी है।

उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सात से आठ दिनों के भीतर ये लाभ जारी कर दिए जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर मिली यूनियन एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन, पेंशन व वित्तीय लाभ सहित अन्य मामलों को लेकर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री से मिला था। यूनियन ने कर्मचारियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा।



इस पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों को आगामी दिनों डीए का एरियर व नाइट ओवरटाइम जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने के भी प्रयास किए जाएंगे।

सीएम से 110 करोड़ रुपये देने की घोषणा पूरी करने की मांग वहीं इस दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मांग की एचआरटीसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर निगम कर्मचारियों को 110 करेाड़ रुपये देने की घोषणा को भी पूरी करें ताकि दीवाली व अन्य त्यौहार निगम के कर्मचारी अच्छे से मना सके।