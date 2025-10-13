Language
    हिमाचल में दिवाली से पहले मिलेगा कर्मचारियों को डीए का एरियर, रात्रि भत्ते का भी होगा भुगतान

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:39 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए का बकाया और रात्रि भत्ते का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यूनियन को आश्वासन दिया है कि ये लाभ जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। यूनियन ने मुख्यमंत्री से एचआरटीसी के 50 वर्ष पूरे होने पर 110 करोड़ रुपये देने की घोषणा को पूरा करने की भी मांग की है। 

    हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए एरियर मिलेगा। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए का लंबित एरियर व रात्रि भत्ते का भुगतान होगा। एक महीने का नाइट ओवर टाइम यानि रात्रि भत्ता इन्हें जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ आयोजित यूनियन की बैठक में इस पर सहमति बनी है। 

    उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सात से आठ दिनों के भीतर ये लाभ जारी कर दिए जाएंगे। 

    इन मुद्दों को लेकर मिली यूनियन

    एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन, पेंशन व वित्तीय लाभ सहित अन्य मामलों को लेकर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री से मिला था। यूनियन ने कर्मचारियों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। 

    इस पर उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों को आगामी दिनों डीए का एरियर व नाइट ओवरटाइम जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने के भी प्रयास किए जाएंगे। 

    सीएम से 110 करोड़ रुपये देने की घोषणा पूरी करने की मांग

    वहीं इस दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मांग की एचआरटीसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर निगम कर्मचारियों को 110 करेाड़ रुपये देने की घोषणा को भी पूरी करें ताकि दीवाली व अन्य त्यौहार निगम के कर्मचारी अच्छे से मना सके। 

    समय पर पेंशन न आने पर भी हुई चर्चा

    मान सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक के दौरान पेंशनरों की समय पर पेंशन न आने पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही निगम की स्थिति ठीक होगी और सरकार के प्रयासों से निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों को पहले की तरह वेतन व पेंशन समय पर दी जाएगी।

    निजी बसें लगाती है पुराना बस अड्डे में जाम

    पुराना बस स्टैंड में निजी ऑप्रेटरों की हड़ताल को लेकर मान सिंह ठाकुर ने कहा कि निजी बस ऑप्रेटरों की मांग जायज है कि 40 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट की बसें शहर में नहीं आनी चाहिए। लेकिन एचआरटीसी के अलावा 40 किलोमीटर से अधिक लंबे वाले निजी बसें भी पुराना बस स्टैंड आती है। उन्होंने कहा कि निजी बस आप्रेटर कहते हैं निगम की बसें जाम लगाती है लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सबसे अधिक लंबा जाम निजी बसें पुराना बस स्टैंड में लगाती है। चाहे कोई भी सीसीटीवी कैमरा चैक कर ले।

