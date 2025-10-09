Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल सरकार का दिवाली तोहफा, अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी किया है। एसएमसी शिक्षकों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और पार्ट टाइम वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के बजट सत्र 2025-26 के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप शिक्षा विभाग के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एसएमसी शिक्षकों (सभी श्रेणियां), मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और पार्ट टाइम वाटर कैरियर के मानदेय में 500 प्रति माह की वृद्धि की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एरियर के साथ होगा भुगतान

    यह वृद्धि पहली अप्रैल 2025 से लागू होगी। अक्टूबर का मानदेय बढ़े हुए वेतन के साथ मिलेगा। जबकि अप्रैल से लेकर सितंबर तक का मानदेय एरियर के रूप में मिलेगा।

    औपचारिकताएं पूरी करते हुए कार्रवाई का निर्देश

    शिक्षा सचिव की ओर से निदेशक, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

    यह भी पढ़ें: Himachal News: सुक्खू सरकार का कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, वेतन व दिहाड़ी बढ़ाई; पंचायत प्रधान का मानदेय भी बढ़ा

    इनका मानदेय बढ़ाया है सरकार ने

    विभाग में 21,115 मिड डे मील वर्कर्स है। इनका मानदेय 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5000 हुआ है। इसी तरह 877 एसएमसी जो सीएंडवी श्रेणी के हैं का मानदेय 15,509 से बढ़ाकर 16,009 रुपये किया है। 833 एसएमसी लेक्चरर एवं डीपीई के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाकर 19,378 रुपये, 491 एसएमसी टीजीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 19378 रुपये, 62 एसएमसी जेबीटी का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 13762 रुपये, 31 वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपये बढ़ाकर 5500 रुपये किया है। अब इन्हें 1 अप्रैल से यह मानदेय बढ़ी हुई दर से मिलेगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया बड़ा एलान, कुर्सी के लिए लाबिंग हुई तेज 